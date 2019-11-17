Harden attıkça Houston seriye bağlıyor

NBA'e 8 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un konuğu olan Houston Rockets, mücadeleyi 125-105 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 20 sayı atan Ben McLemore ve 19'ar sayı kaydeden Austin Rivers ve Chris Clemons, Rockets'ın galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 27 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Jake Layman karşılaşmayı 21 sayı ile tamamladı.