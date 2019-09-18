Harden: Daha hedeflerimin yarısına bile ulaşmadım

30 yaşındaki Harden, birden fazla şampiyonluk öngördüğünü ve unutulmaz bir basketbol mirasını geride bırakmayı hedeflediğini söyledi.

Yedi kez All-Star olan oyuncu, kariyerini Houston Rockets ile bitirmeye de kararlı:

"Yapmak istediğim şeylerin henüz yarısını bile başaramadım. Birden fazla şampiyonluk kazanmak gibi. Unutulmayacak basketbolculardan biri olmak istiyorum. Ve açıkça, hepimiz Kobe Bryantlar, Michael Jordanlar ve Dwyane Wade'leri hatırlıyoruz. Açıkçası, aynı tartışmalarda, şampiyonluklarda ve en iyi şutör guardlar arasında yer almak istiyorum."





"KARİYERİM KONUSUNDA KAFAM RAHAT"

Harden, rakiplerinin bir kısmı birkaç kez takımlarını değiştirdiği bu ortamda, son yedi sezonunu Houston'da geçirdiği ve kontratını uzattığı için de şunları söyledi:

"Yapabileceğim başka yollar da vardı ve muhtemelen şimdiye dek bir şampiyonluk kazanmış olacaktım. Ama ben Houston'da olarak bunun bir yolunu bulma konusunda iyiyim. En azından bir şampiyonluk kazanmanın bir yolunu bulacağım. Bunu Houston'da çözeceğim. Ama bu beni yiyip bitirmeyecek. Kariyerim konusunda kafam rahat."