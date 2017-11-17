Harden Houston'ı galibiyete taşıdı

Batı Konferansı'nın lideri, ilk yarıya tam 90 sayı sığdırdı. Houston Rockets'ta, dizindeki sakatlık nedeniyle 14 maçı kaçıran Chris Paul ilk beşe döndü. Houston Rockets, ilk yarı şutlarda yüzde 61 isabet sağlarken; NBA tarihinin en iyi 2. şut yüzdesi rekoruna ortak oldu.

HARDEN'DAN 48 SAYI

Rockets 44 üçlük atışın 21'inde isabet bulurken; Harden 18 serbest atışın hepsinde de isabet sağladı. Harden, son 2 maçta faul çizgisinden 37 atış kullandı ve bunların hepsini de sayıya çevirerek NBA rekoru kırdı. Sezonun 12'nci galibiyetine ulaşan Rockets'ta Harden mücadeleyi 48 sayı ve 7 asistle tamamladı.

Ligin sayı lideri ilk yarıya ise 33 sayı sığdırdı. Skora destek, 24 sayıyla Ryan Anderson ile 12 sayı ve 10 ribauntla Clint Capela'dan geldi. Suns'un bu sezon 11'inci kez sahadan mağlup ayrıldığı mücadelede, oyuna sonradan giren Troy Daniels 23 sayıyla takımının en skoreri oldu. Greg Monroe 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Devin Booker da 18 sayıyla maçı tamamladı.