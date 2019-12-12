Harden, Jordan ve Kobe'nin rekoruna yaklaşıyor

ESPN Stats & Info'ya göre Harden, Jordan ve Bryant'ın NBA kariyerlerinde 50 sayı attıkları farklı takımların sayısına bir adım daha yaklaştı.

Harden, kariyerinde 15 NBA takımına en az 50 sayı attı. Bu rekor, Michael Jordan ve Kobe Bryant tarafından kaydedilen rekordan sadece 2 takım daha az.

CLEVELAND POTASINA 55 SAYI BIRAKTI

Rockets'ın dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı maçında Harden 55 sayı, 3 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 2 blok ilke oynadı. Bu özel performansın etkileyici tarafı, 10 üçlük isabeti bulması ve sahadaki 41 dakika boyunca sadece 5 serbest atış denemesi yapmasıydı.