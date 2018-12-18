Harden, Utah'ı 47 sayıyla devirdi

Houston Rockets, Utah Jazz engelini 102-97 ile geçerken, başrolü James Harden kaptı. Harden, karşılaşmayı 47 sayıyla tamamlarken, kusursuz performansına 6 riabunt, 5 asist ve 5 top çalma ekledi.

HARDEN'DAN UTAH POTASINA 47 SAYI

Bitime 1.59 saniye kala Rudy Gobert'in sayısıyla maç 94-94'e geldi. Sahneye çıkan Harden'ın 3'lüğüyle Houston öne geçerken; Donovan Mitchell'in üç serbest atış sayısıyla Utah bitime 35 saniye kala skoru 99-97'ye taşıdı. Maçın sona ermesine 13.3 saniye kala bir kez daha sanneye çıkan Harden kaydettiği 3'lükle maçın skorunu ilan etti ve Houston salondan galip ayrıldı.

Harden'ın ardından P.J. Tucker 16 sayı, Chris Paul ise 11 sayı, 9 asist ve 4 top çalmayla Houston'ın galibiyetine katkı yaptı. Son 5 maçında 4. kez salondan yenik ayrılan Utah'ta ise Donovan Mitchell'in 23 sayı, Rudy Gobert'in 18 sayı ve 13 ribaunt, Jae Crowder'in 14 sayı, 10 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.