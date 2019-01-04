Harden, Warriors'ı tarihi performansıyla vurdu

Houston Rockets, konuk kolduğu kolduğu son şampiyon Golden State Worriors'ı 135-134 yendi ve üst üste 7. maçını da galip tamamladı.

HARDEN'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Rockets'ı ateşleyen isim James Harden oldu. Harden, bu hafta 2. maçını da triple double'la tamamlarken; uzatmanın bitimine 2.7 saniye kala attığı 3 sayılık atışla galibiyeti getirdi. Harden maçı 44 sayı, 15 asist ve 10 ribauntla noktaladı ve üst üste 5. maçını da 40 ve üzeri sayıyla tamamladı. Harden; Michael Jorndan, Kobe Bryant ve Allen Iverson'ın ardından NBA'in son 50 sezonunda 5 maç üst üste 40 sayı barajını aşan 4 isim oldu.

Bitime 23.1 saniye kala Stephen Curry, Golden State Warriors'ı öne geçirmesine karşın; uzatmaların bitimine 3.52 ve 2.02 dakika kala da üçlüklerle takımını oyunda tutan Harden son saniyelerde kaydettiği üçlükle de basketbolun en iyilerinden biri olduğunu gösterdi. Geçen yıl Warriors'a play-off'larında 7 maç sonrası yenilen Houston, bu sezon rakibiyle oynadığı 2. maçı da kazandı. Houston'da, Harden'ın ardından Clint Capela, 29 sayı ve 21 ribauntluk performansıyla galibiyete en önemli katkıyı yaptı.

Ev sahibi Golden State Warriors'ta Stephen Curry kaydettiği 35 sayıyla takımının en skorer ismi olmasına karşın; yenilgiyi önleyemedi. Golden State Warriors'ta Kevin Durant ve Klay Thompson 26'şar sayıyla salondan ayrıldı.