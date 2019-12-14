Harden yine 50 sayı barajını aştı

Houston Rockets süperstarı James Harden, dün gece Orlando Magic'e karşı kazanılan 130-107'lik maçta, üçlük çizgisi gerisinden 10/15 isabet buldu ve 54 sayılık bir performans ortaya koydu.
Maçta 7 de asist yapan Harden'ın 10 üçlüğü, önceki maçta kırdığı takım rekorunun egalesi oldu.
"SADECE KAZANMAK İSTİYORUM"
Maçtan sonra Harden'ın açıklaması basitti:
"Sadece kazanmak istiyorum, ne gerekirse."
Rockets, üçlük çizgisi gerisinden toplamda 22/39 ile oynadı.
Magic forveti Evan Fournier, Harden'ın ısındığında Magic'in yapabileceği pek bir şey olmadığını ekledi:
"Boşuna MVP olmadı. Maç öncesinde onun hep şut deneyeceğini ve bizim de sonuçlarla yaşayacağımızı söylemiştim. Bu gece cidden kaçırmadı."