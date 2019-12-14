Ensonhaber.com'a dön

Harden yine 50 sayı barajını aştı

Houston Rockets süperstarı James Harden, dün gece Orlando Magic'e karşı kazanılan 130-107'lik maçta, üçlük çizgisi gerisinden 10/15 isabet buldu ve 54 sayı kaydetti.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Houston Rockets süperstarı James Harden, dün gece Orlando Magic'e karşı kazanılan 130-107'lik maçta, üçlük çizgisi gerisinden 10/15 isabet buldu ve 54 sayılık bir performans ortaya koydu. 

Maçta 7 de asist yapan Harden'ın 10 üçlüğü, önceki maçta kırdığı takım rekorunun egalesi oldu.

"SADECE KAZANMAK İSTİYORUM"

Maçtan sonra Harden'ın açıklaması basitti:

"Sadece kazanmak istiyorum, ne gerekirse."

Rockets, üçlük çizgisi gerisinden toplamda 22/39 ile oynadı.

Magic forveti Evan Fournier, Harden'ın ısındığında Magic'in yapabileceği pek bir şey olmadığını ekledi:

"Boşuna MVP olmadı. Maç öncesinde onun hep şut deneyeceğini ve bizim de sonuçlarla yaşayacağımızı söylemiştim. Bu gece cidden kaçırmadı."


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM