Harden'dan Spurs potasına 61 sayı

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Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

A Milli Takım Tenik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçında alınan galibiyetin moral motivasyon olarak iyi bir başlangıç olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini belirtti.