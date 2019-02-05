Harden'dan Suns'a 44 sayı

Beciraj, Hapoel Be'er Sheva ile Maccabi Netanya arasında oynanan maçta rakiplerine üst üste 4 bacak arası atarak izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

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Jose Mourinho hokey pistinde düştü

Dünyanın en karizmatik teknik direktörlerinden biri olarak görülen Mourinho'nun, hokey pistinde kayıp düşmesi sosyal medyada üzerinde alay konusu oldu