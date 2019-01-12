Harden'dan tarihe geçen triple double

Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cleveland Cavaliers'ı 141- 113 mağlup ederek bu sezon 24. galibiyetine uzandı.
Ev sahibi ekipte James Harden 43 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistle galibiyete önemli katkı sağlarken, Clint Capela 19, Danuel House 14 sayı üretti. Harden, bu triple double performansını 29 dakikada göstererek tarihte 30 dakikadan az bir sürede triple double yapan ilk oyuncu oldu.
Cavaliers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Ante Zizic 18, Colin Sexton 14 sayıyla maçı tamamladı.