Harden'ın 54 sayısı Houstan'a galibiyeti getirmedi

Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

1 Norveçli masa tenisi sporcusundan harika sayı Norveç'in Trondheim BTK takımının 15 yaşındaki sporcusu Christopher Chan, unutulmayacak bir sayı aldı.

2 Beşiktaş'ta kritik maçlar öncesi eksik çok Avrupa Ligi'nde oynanacak Sarpsborg maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta 9 eksik bulunuyor. Eksik futbolcuların 5'i G.Saray derbisinde de forma giyemeyecek.

3 Akhisarspor Seleznyov'un biletini kesti Disiplinsiz davranışlarıyla teknik ekip tarafından süresiz kadro dışı bırakılan ve Akhisarspor'un devre arası yolları ayırmayı düşündüğü Seleznyov'un adı Galatasaray'la anılıyor.

4 Ayew 3 hafta sahalarda uzak kalacak Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

5 Pereira doldurma parfüm aldı Trabzonspor'un başarılı sağ beki Pereira, Trabzon'daki yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

6 MHK'nın Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararı MHK, ikinci bir değerlendirmeye kadar Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya görev verilmeyeceğini açıkladı.

7 Gourav Mukhi'nin gerçek yaşı ortaya çıktı 16 yaşında olduğunu iddia eden Gourav Mukhi'nin aslında 28 yaşında olduğu ortaya çıktı. Hint futbolcu 6 ay futboldan men cezası aldı.

8 F.Bahçe'de yine Ersun Yanal sesleri Fenerbahçe'de Cocu'dan sonra göreve getirilen Koeman'ın kredisi tükenirken, yeniden Ersun Yanal ismi gündeme geldi.

9 Boyun adam McDowell dövüş sporlarına başlıyor Sosyal medyada "Boyun adam" olarak ünlenen Charles Dion McDowell, dövüş kariyerine başlayacağını açıkladı.