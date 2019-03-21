Harden'ın 57 sayısı galibiyete yetmedi

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.

Fatih Terim'in almaya hak kazandığı 6 milyon liralık tazminatı az bulan avukat Rezan Epözdemir, "Yargıtay 13 milyon liraya çıkarırsa, bu parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na vereceğiz" dedi.

Fatih Terim'in avukatı: 6 değil 13 milyon istiyoruz

Şenol Güneş'in ardından takımın başına yerli bir teknik adam getirmek istediklerini ifade eden Fikret Orman'ın aklındaki isim Abdullah Avcı. Alternatif olarak ise Sergen Yalçın listede.

Fenerbahçeli futbolcu Dirar, aralarında Aatıf Chahechouhe'nun da bulunduğu Faslı arkadaşlarıyla altın kaplamalı et yedi.

Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu.

1 Fatih Terim'in avukatı: 6 değil 13 milyon istiyoruz Fatih Terim'in almaya hak kazandığı 6 milyon liralık tazminatı az bulan avukat Rezan Epözdemir, "Yargıtay 13 milyon liraya çıkarırsa, bu parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na vereceğiz" dedi.

2 Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.

3 Fatih Terim, Bruma'yı istiyor Portekiz basını, Galatasaray'ın Leipzig'e sattığı Bruma'yı kiralamak istediğini yazdı.

4 MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı PFDK'den 1 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus, MHK'nin eğitimine çağrılmadı. TFF'nin bu tutumu Aydınus'un üzerinin çizildiği şeklinde yorumlandı.

5 Messi'yi klonlamak mümkün İspanyol Genetik Uzmanı Arcadi Navarro, Arjantinli Lionel Messi'yi birebir özellikleriyle klonlayabileceklerini açıkladı.

6 Fikret Orman'ın listesindeki 4 teknik adam Şenol Güneş'in ardından takımın başına yerli bir teknik adam getirmek istediklerini ifade eden Fikret Orman'ın aklındaki isim Abdullah Avcı. Alternatif olarak ise Sergen Yalçın listede.

7 Soldado Ersun Yanal'a minnettar Fenerbahçeli futbolcu Soldado, "Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum" dedi.

8 Dirar'ın altın kaplamalı et keyfi Fenerbahçeli futbolcu Dirar, aralarında Aatıf Chahechouhe'nun da bulunduğu Faslı arkadaşlarıyla altın kaplamalı et yedi.

9 İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım kampında sakatlanan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, kadrodan çıkarıldı.