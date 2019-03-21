Harden'ın 57 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Memphis Grizzlies, James Harden'ın 57 sayılık performansına rağmen Houston Rockets'ı 126-125 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off şansı kalmayan Memphis Grizzlies ile zirve mücadelesi veren Houston Rockets arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.
Ev sahibi Grizzlies, uzatmaya giden maçı 126-125 kazandı. Grizzlies'i galibiyete, 35 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Mike Conley ve 33 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.
Maçı 57 sayı, 8 asist, 7 ribauntla tamamlayan Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, takımına galibiyeti getiremese de bu sezon 7. kez 50 sayı barajını geçti.