Harden'ın şovu galibiyeti getirdi

Süper Lig'de lider Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı-kırmızılı ekipte 4, Başakşehir'de ise 1 eksik bulunuyor.

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Ersun Yanal'ın alacağı ücret

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu. 56 yaşındaki teknik adamın yıllık 1.5 milyon euro (9 milyon 150 bin TL) alacağı öğrenildi.