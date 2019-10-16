Harekata destek veren İranlı futbolcuya men cezası

TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan ülkelerden biri de İran oldu.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Sazi'de forma giyen Mehdi Babri, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaştığı için ceza aldı.

İran Futbol Federasyonuna (FFIRI) ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE SİLDİ

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.