Harlem efsanesi Curly hayatını kaybetti

Basketbol şov ekibi Harlem Gezginleri'nin unutulmaz isimlerinden Fred Neal, hayatını kaybetti.
"Curly" lakaplı 77 yaşındaki basketbol efsanesi Houston'daki evinde vefat etti.
97 ÜLKE 6 BİNİN ÜZERİNDE KARŞILAŞMA
1963 yılında Harlem forması giymeye başlayan Fred Neal, 22 yıl boyunca parkede kaldı. Efsane isim, 97 ülkede 6 binin üzerinde karşılaşmada basketbolseverlerin karşısına çıktı.
Dribbling ustası olarak bilinen Neal, esprili karakteri ve parkedeki hareketleriyle basketbolseverlerin sevgilisi olmuştu.
Neal'in 22 numaralı forması 2008 yılında Madison Square Garden'da emekli edilmişti.