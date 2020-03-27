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Harlem efsanesi Curly hayatını kaybetti

Harlem Gezginleri'nin efsane isimlerinden biri olan Fred Neal, yaşamını yitirdi. "Curly" lakaplı Neal, 22 sene boyunca Harlem formasını terletmişti.

| Haber Merkezi
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Basketbol şov ekibi Harlem Gezginleri'nin unutulmaz isimlerinden Fred Neal, hayatını kaybetti.

"Curly" lakaplı 77 yaşındaki basketbol efsanesi Houston'daki evinde vefat etti.

97 ÜLKE 6 BİNİN ÜZERİNDE KARŞILAŞMA

1963 yılında Harlem forması giymeye başlayan Fred Neal, 22 yıl boyunca parkede kaldı. Efsane isim, 97 ülkede 6 binin üzerinde karşılaşmada basketbolseverlerin karşısına çıktı.

Dribbling ustası olarak bilinen Neal, esprili karakteri ve parkedeki hareketleriyle basketbolseverlerin sevgilisi olmuştu.

Neal'in 22 numaralı forması 2008 yılında Madison Square Garden'da emekli edilmişti.

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