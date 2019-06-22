Harry Kane, çocukluk aşkıyla evlendi

İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden biri olan Harry Kane, dünyaevine girdi.

Çocukluk aşkı Katie Goodland'la hayatını birleştiren Kane'in evliliği sonrası sosyal medyada gündeme gelen bir fotoğraf çok konuşuldu.

KANE İLE GOODLAND DÜNYAEVİNE GİRDİ

25 yaşındaki Harry Kane ile eşi Katie Goodland'ın 2005 yılında eski İngiliz futbolcu David Beckham'la çekilmiş fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından çok paylaşıldı.





2005 yılında çocukluk arkadaşı olan ikilinin 14 yıl sonra evlenmesi ise Kane-Katie Goodland çiftine olan ilgiyi de artırdı.





Harry Kane, Twitter hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşıp, "Sonunda en iyi arkadaşımla evlendim. Seni seviyorum" notunu düştü. Öten yandan Kane- Goodland çiftinin iki çocuğu var.