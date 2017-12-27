Harry Kane rekorlara doymuyor

İngiltere liginde 20. haftanın açılış mücadelesinde Tottenham, Southampton'ı konuk etti. Londra ekibi, Harry Kane'nin 22, 39, 67, Dele Alli'nin 49 ve Son Heung-Min'in 51. dakikadaki golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Southampton'ın golleri ise 64. dakikada Sofiane Boufal ve 82. dakikada Dusan Tadic'ten geldi. Tottenham bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak, maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Hat-trick yapan 24 yaşındaki Kane, 1995 yılında Premier Lig'de 36 gol atan Alan Shearer ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

İngiliz milli futbolcu, 2017'de tüm kulvarlarda attığı gol sayısını da 56'ya yükseltti. Kane böylece 54 gol kaydeden Lionel Messi, 53'er kez fileleri havalandıran Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani'nin önünde Avrupa'da 2017 yılının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

KANE’İN REKORLARI

2017 Premier Lig’de oynadığı 36 maçta 39 gol attı. Daha önceki rekor 1995 yılında Alan Shearer’ın 42 PL maçında attığı 36 gol idi. Kane, PL tarihinde bir yıl içinde 6 hat-trick yapan ilk isim oldu.

Kane, PL tarihinde bir yılda iki kez üst üste hat-trick yapan ilk futbolcu oldu (İlki Mayıs 2017’deydi). Kane, PL’de 8 hat-trick’e ulaştı. Sadece Alan Shearer (11) ve (Robbie Fowler’ın (9) gerisinde. Thierry Henry ve Michael Owen’ın da sekizer hat-trick’i var.

Kane, 2017 yılı içinde (kulüp+milli) resmi 52 maça çıktı; 56 gol (49 Tottenham, 7 İngiltere) attı. Bu alanda da zirvede. 2017’de kulüp resmi maçlarında Kane’den daha fazla gol atanlar sadece Cavani (50) ve Messi (50). Ama Kane milli maç golleriyle onları da geçiyor