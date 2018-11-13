Harry Kewell kovuldu

1 Mehmet Topal: Koeman'a çok teşekkür ederiz Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Erwin Koeman'ın kendilerini çok iyi tanıdıklarını ve maç kazandıkça özgüvenlerinin yerine geldiğini söyledi.

2 Elif Elmas'ın fiziksel değişimi Fenerbahçe orta sahasının bu sezon değişilmez ismi olan 19 yaşındaki Elif Elmas, kendisini geliştirmeye devam ediyor.

3 F.Bahçe ve Beşiktaş Berkay'ı istiyor Alman Bild gazetesinin haberine göre Fenerbahçe ile Beşiktaş, Stuttgart forması giyen Berkay Özan'ı transfer etmek istiyor.

4 PFDK Fatih Terim'e 3 maç ceza daha verdi G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemine hakaret ettiği gerekçesiyle 7 maç cezaya çarptırılan Fatih Terim, TFF'ye yönelik sert sözleri nedeniyle 3 maç daha ceza aldı.

5 Kylian Mbappe: Ödenen paralar çok yersiz Sözleşmesinde uçuk maddeler olan PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, futbolculara verilen paraların abartılı olduğunu söyledi.

6 Yılmaz Vural, Adana Demirspor'un başına geçti Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu.

7 Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den iyi haber Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlık belasından kurtulamayan Mehmet Ekici, Trabzonspor maçıyla yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor.

8 Onur Kıvrak: Namusuma iftira attılar 5-0'lık Malatyaspor yenilgisinin ardından bordo-mavili taraftarlarla kavga eden Onur Kıvrak, "Maçı sattı" diyenlere ateş püskürdü. Tecrübeli kaleci, Trabzonspor'dan ayrılacağının sinyallerini verdi.

9 Tolgay Arslan dürüm yedi kadro dışı kaldı Aylardır maaşını alamadığı için Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden Tolgay Arslan, Sivasspor maçının devre arasında soyunma odasında yemek yerken yakalanınca kadro dışı bırakıldı.