Harun Tekin: Dersime çok iyi çalışıyorum

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, sürekli olarak kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi. 29 yaşındaki eldiven, son dönemde artan yan toplarda zayıf olduğu eleştirilerine de katılmadığını bildirdi.

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli file bekçisi, “Yediğim bu gollerde hatam olduğunu düşünmüyorum. Kaleciler yalnızdır. Dolayısıyla gol yendiğinde ilk eleştirilen hep kaleciler olur” dedi.

Harun, performansını daha yukarıya çıkarmak için özel çalışmalar yaptığını da kaydederek, “Dünyanın önde gelen birçok takımını ve kalecisini takip ediyorum. Kendi performansımla kıyaslıyorum. Eksiklerim varsa bunları tespit etmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Deneyimli kaleci, bunun yanı sıra kendi maçlarını da izlediğini belirterek, “Ayrıca kendi maçlarımı da izliyorum. Doğru ve yanlış yaptıklarımı bu şekilde tespit etmeye çalışıyorum. Daha iyi olmaya çalışıyorum” yorumunu yaptı.

Harun ayrıca son dönemde takımdaki çıkış ve son iki maçta kalesini gole kapanmasıyla ilgili olarak “Umarım böyle devam eder. Ben kalemi gole kapamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıp, takıma katkı sağlamak için uğraşıyorum” diye konuştu.