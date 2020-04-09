Harun Tekin, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birlikte ekonomik sorunlar da yaşanmaya başladı. Vallodolid'in başkanı Ronaldo, La Liga için çok para harcandığını belirtti.

Gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon euroya çekme kararı alan yönetim, teknik direktör Fatih Terim'den ise herhangi bir indirim talebinde bulunmayacak.

Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara, koronavirüs salgınından korunmak için İtalya'nın Como Gölü yakınlarında bulunan 2.5 milyon euro değerindeki villalarını tercih etti.

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Harun Tekin, sarı-lacivertli yönetime forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediğini belirtti.

1 Galatasaray'da limit 1.5 milyon euro olacak Gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon euroya çekme kararı alan yönetim, teknik direktör Fatih Terim'den ise herhangi bir indirim talebinde bulunmayacak.

2 Deniz Ateş Bitnel: Dik duruş sergiledim Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bitnel, "Salih Dursun'a hakkımı helal etmiyorum" dedi.

3 Douglas Costa yardım malzemesi dağıttı Juventus'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Douglas Costa, ülkesinde koronavirüsten etkilenen vatandaşlar için arabasıyla yardım malzemesi dağıttı.

4 Ronaldo: Oyunculara ödeyecek param kalmadı İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birlikte ekonomik sorunlar da yaşanmaya başladı. Vallodolid'in başkanı Ronaldo, La Liga için çok para harcandığını belirtti.

5 İcardi, 2.5 milyon euroluk villasında karantinaya girdi Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara, koronavirüs salgınından korunmak için İtalya'nın Como Gölü yakınlarında bulunan 2.5 milyon euro değerindeki villalarını tercih etti.

6 Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Kevin Bua Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 47 yaşındaki teknik adam, Basel'de forma giyen Kevin Bua'yı listesine ekledi.

7 Fenerbahçe'de ilk 'Feda' Dirar'dan geldi Liglerin askıya alınmasının ardından kulüpler futbolculara maaş indirimi talebinde bulunurken, bu teklife Fenerbahçe'de ilk olumlu yanıtı Nabil Dirar verdi.

8 Everton, Everton'ın peşinde İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Gremio forması giyen Everton Sousa Soares'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

9 Krasic: En büyük üzüntüm Fenerbahçe Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Krasic, beklenen performansı sergileyememişti. Sırp futbolcu Türkiye macerası için, "Kariyerimdeki en büyük üzüntüm" dedi.