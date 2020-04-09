Harun Tekin, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de, kötü gidişatın ardından teknik direktör Aykut Kocaman ve sportif direktör Damien Comolli ile yollar ayrılmıştı.
Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetime, kaleci Harun Tekin'den ise şaşırtan bir mesaj geldi. 30 yaşındaki kaleci, yönetime ayrılmak istediğini iletti.
OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Harun Tekin, genç kaleci Altay Bayındır'ın kaleyi devralması nedeniyle takımda oynayamamaktan memnun değil.
Yönetime takımdan ayrılmak istediğini belirten Harun Tekin, forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNADI
Tecrübeli kaleci bu sezon Süper Lig'de yalnızca 1 karşılaşmada görev alırken, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası maçlarında ise 6 kez kaleyi korudu.