Harun Tekin: Galatasaray derbisini kazanmak istiyoruz

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, kalan 8 haftada taraftarla arasını düzeltmek istiyor.

Milli arayı iyi değerlendiren Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'e Ankaragücü galibiyetiyle dönmek istiyor. Diğer bir yandan ise gözler Galatasaray derbisinde.

Fenerbahçe'nin bu sezon Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyledi.

HaberTürk'e konuşan başarılı kaleci, derbiden zaferle ayrıldıkları taktirde, taraftara bu sezonki borçlarını ödeyeceklerini düşünüyor.

"TARAFTARA BORÇLUYUZ, DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Harun Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Derbi her sene beklenen ve coşkuyla karşılanan bir şey. Bizim için de öyle. İçeride 20 yıllık bir serimiz var ama tabii önce bir Ankaragücü maçımız var. Bizim için 8 maç da çok önemli. İlk önce Ankaragücü maçını kazanıp dönmek hedefimiz. Ayrıca 20 yıllık bir serimiz var. Çok güzel bir atmosfer olacak. Zaten taraftar ve camiaya kendimizi borçlu hissediyoruz. 20 senelik seriyi de devam ettirmek istiyoruz tabii ki de kazanarak. Ama öncelikle Ankaragücü maçı... Bizim için her maç önemli ve değerli. Bütün maçları kazanmak istiyoruz."





"8 MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Tabii ki geldiğimde çok heyecanlandım. Çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Şampiyonlukları olan, hedefleri çok yüksek... Ben de bu heyecanla, bu hevesle geldim ve bütün arkadaşlarımız da bunu istiyor ama maalesef bu sene istediğimiz gibi gitmedi. Çok hoca değişiklikleri oldu, inişler çıkışlar oldu. Biz de camiaya karşı çok borçlu ve mahcubuz. İnşallah kendimizi affettirmek istiyoruz. Kalan 8 haftada bütün maçları kazanmak için çıkacağız. Tabii ki 8 maçı kazanmak da bizim için bir başarı değil ama sonuçta sezonu bu şekilde kapatıp önümüzdeki sezon inşallah onları mutlu etmek istiyoruz."

"PENALTI KURTARMAK GOL ATMAK GİBİ BİR ŞEY"

"Aslında penaltı her zaman atan oyuncunun avantajında olan bir şey. Sonuçta yakın mesafeden bir penaltı vuruşu oluyor. Yani kaleciler genelde hisleriyle hareket eder. Ben de hislerimi kullanıyorum genelde. Tabii ki rakip oyuncuları da izliyorum. Her yöne vuran oyuncu da var. Tek bir yöne daha fazla vuran da var ama oyuncuların vuruşu ve o andaki hislerimle hareket ediyorum. Demek ki hislerim kuvvetli diyelim. Ben erken gitmiyorum. Bekliyorum her zaman son ana kadar. Dediğim gibi hislerimi kullanıyorum genelde ve başarılı oluyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder bu durum ve daha fazla penaltı kurtarırım. Çünkü penaltı kurtarmak kaleci için çok farklı bir şey. Yani gol atmak gibi bir şey. Bir forvetin gol atması gibi bir şey. Penaltılarda dönüşten sonra gol olmayacaksa bu çok güzel olabilir. Bazen dönen top gol oluyor ve bu kötü oluyor."