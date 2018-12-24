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Harun Tekin: Golü bulsak çok farklı olurdu

Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Harun Tekin, yayıncı kuruluşa konuştu.

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Harun Tekin: Golü bulsak çok farklı olurdu

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendiren Harun, "İlk yarı büyük hayal kırıklığı, biz de üzgünüz. Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir hocamız geldi, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün golü bulsak çok farklı olurdu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi, "İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu ve bu da takımı olumsuz etkiledi. 2. yarı çok daha iyi olacak inşallah." diyerek sözlerini noktaladı.

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