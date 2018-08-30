Harun Tekin'den F.Bahçe'ye 4 yıllık imza

Sarı-lacivertli ekip Brezilyalı Jailson'dan sonra Harun Tekin'i de açıkladı.

Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Bursaspor'dan başarılı kaleci Harun Tekin'i transfer etti. 29 yaşındaki kaleci, bugün sabah saatlerinde sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır."

2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin Harun için Bursaspor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.