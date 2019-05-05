Harun Tekin: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

Spor Toto Süper Lig'de Kasımapaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin açıklamalarda bulundu.

İşte Tekin'in sözleri:

ARKADAŞLARIM DESTEK VERDİ

"Bugün herhalde en çok sevinenlerden biri benim. Hata her zaman olur ama böyle kötü bir zamanda olması benim için de kötü oldu. Camiadan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Devre arasında da arkadaşlarım destek oldu. Kazandığımız için mutluyum. Bizim kaderimiz bu. Forvet oyuncusu topu kaybetse, en fazla atak olur. Ama bizde böyle. Camia olarak kötü bir zamandan geçiyoruz ve böyle bir şey olduğu için özür diliyorum, bana destek olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."