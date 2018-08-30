Harun: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Fenerbahçe'nin, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki milli kaleci Harun Tekin, kulüp televizyonunda sportif direktör Damien Comolli ile birlikte açıklamalarda bulundu.

ÇOK HEYECANLIYIM

Tekin, "Heyecanlı ve gururluyum. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, gerçekten çok heyecanlıyım. Bu formanın ve armanın kıymetini çok iyi bileceğim, çok çalışacağım. Sahada elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

Hedefleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan milli kaleci, "Çok büyük bir kulübe geldim. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çok iyi kaleciler var. Volkan ağabey ile aramız çok iyi, Berke'yi de tanıyorum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımda da kaleyi almak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Sahada olduğum sürece her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım. Burada çok büyük bir atmosfer ve çok büyük bir kitle var. Ben de çok heyecanlıyım. Çok başarılı ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerine yer verdi.