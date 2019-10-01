Hasan Ali ABD'ye gidiyor

Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanındaki zarların birinde yırtık olduğu açıklanmıştı.

Aylardır formasından uzak kalan tecrübeli sol bek, bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

TOLGA DA ABD'YE GİTMİŞTİ

Takımla birlikte idmanlara başlayan Kaldırım'ın tabanlıktan rahatsız olduğu ve farklı bir tabanlık yaptırmak için ABD'ye gideceği öğrenildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine Dirar'ın bir süre daha sol bekte oynatılacağı belirtildi.

Hatırlanacağı gibi Tolga Ciğerci de geçtiğimiz sezon aynı yolu izlemişti.