Hasan Ali: Bambaşka Fenerbahçe izleteceğiz

Fenerbahçe'nin Milli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında kulübün resmi yayın organına konuştu.

Konuşmasının başında ilk yarıda yaşanılan başarısız form grafiğinden dolayı özür dilemelerinin bir şeyi değiştirmediğini ifade eden Hasan Ali, "Özür dilememiz bir şeyi değiştirmiyor artık bundan sonra oynayacağımız maçlara odaklanacağız. Var gücümüzle çalışacağız ve kendimizi geliştireceğiz. Ersun hocamız geldikten sonra iyi sinyaller verdik" dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların kırgınlıklarını anlayabildiklerini ve ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceklerinin teminatını veren başarılı futbolcu, "Taraftarımızın kırgınlığı anlıyorum, hak veriyorum. Taraftarımıza ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe izlettireceğiz. Bu tablo bize ve camiamıza yakışmıyor" dedi.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO