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Hasan Ali, Bayern maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım, dün akşam oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sakatlandı. Milli futbolcu koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı.

| Haber Merkezi
Hasan Ali, Bayern maçında sakatlandı
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Fenerbahçe, özel bir turnuva kapsamında karşılaştığı Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlileri alınan farklı skor kadar Hasan Ali'nin sakatlığı da üzdü.

HASAN ALİ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hasan Ali, 24. dakikada yerde kaldı. Milli sol bek sakatlığının ardından maça devam edemedi ve yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına giden 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında koltuk değnekleriyle görüntülendi. 

Maçın ardından stadyumdan da koltuk değnekleriyle ayrılan Hasan Ali'nin son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bayern Münih maçının ardından Hasan Ali'nin sakatlığıyla ilgili konuşan Ersun Yanal, "Hasan Ali Kaldırım'ın çok önemli bir sakatlığı olmadığını düşünüyorum. Ama kesin olarak sonuçları görünce konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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