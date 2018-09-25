Hasan Ali Avrupa'da zirvede

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 6. haftasındaki derbiye Hasan Ali Kaldırım damga vurdu. Hasan Ali, yaptığı asistin yanı sıra performansıyla da gecenin en iyilerinin başında geldi.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

Opta verilerine göre Hasan Ali Kaldırım, 2018 senesinde Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu. Hasan Ali'yi 6 asist ile Bayern Münih'ten Kimmich ve Liverpool'dan Andrew Robertson takip ediyor.

Öte yandan maçın ardından açıklamalarda bulunan Hasan Ali, İyi mücadele ettiklerini belirterek, "Üzgünüz. Bugün taraftarımıza 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı. İyi mücadele ettik. İlk defa bugün iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Golü attıktan sonra orta sahayı tamamen kaybettik. İşin ilginç tarafı Beşiktaş da kaybetti. Türkiye'nin büyük takımlarının derbisinde böyle bir şey görmek ilginç. Bence iki takım da kaybedebilirdi ama 3 puana yakın taraf bizdik. 1-1'den sonra da pozisyonlara girdik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Hasan Ali Kaldırım, son dönemde çok eleştirildiğini aktararak, "Son zamanlarda çok eleştiri aldım. İstatistik her şey değil ama bazen de çok şey anlatır. Oynadığım maç sayısı, yaptığım asist sayısı ve Türkiye ortalaması belli. Bunlara bakmakta fayda var. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Üç haftada 8 veya 9 maça çıktım. Kolay değil. Ben de makine değilim. Çok çalışıyorum. Elbette ben de yoruluyorum. İki haftada dünkü tek antrenmanla maça çıktım. Demek ki dinlenmiş olunca böyle bir performans ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.