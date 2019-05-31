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Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor

Bu sezon Fenerbahçe'de çok iyi bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım kadrosunda da yer alan Hasan Ali Kaldırım, vücut geliştirmeyi sürdürüyor.

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Mili futbolcu Hasan Ali Kaldırım, çalışmlarına ara vermeden devam ediyor.

Bu sezon tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Fenerbahçe'de takımın en iyi isimlerinden biri olan Hasan Ali, gösterdiği performansla A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.

Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor - VİDEO

Milli Takım kapında da çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, vücut gelişimi idmanlarına ağırlık veriyor. Hasan Ali kampta çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Futbolcunun fit görünümü ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu yıl özellikle ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşlarla skor üreten Milli futbolcunun Beşiktaş ağlarını havalandırdığı vuruş futbolseverlerin hala hafızalarında yer alıyor.

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