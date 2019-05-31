Mili futbolcu Hasan Ali Kaldırım, çalışmlarına ara vermeden devam ediyor.
Bu sezon tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Fenerbahçe'de takımın en iyi isimlerinden biri olan Hasan Ali, gösterdiği performansla A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.
Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor - VİDEO
Milli Takım kapında da çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, vücut gelişimi idmanlarına ağırlık veriyor. Hasan Ali kampta çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Futbolcunun fit görünümü ise dikkatlerden kaçmadı.
Bu yıl özellikle ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşlarla skor üreten Milli futbolcunun Beşiktaş ağlarını havalandırdığı vuruş futbolseverlerin hala hafızalarında yer alıyor.