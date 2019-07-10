Hasan Ali idmanlara devam ediyor

Geçen yıl gösterdiği çıkışla adeta yeniden doğan Hasan Ali Kaldırım, yeni sezona da bomba gibi hazırlanıyor. Tatilde olmasına rağmen antrenör eşliğinde bireysel idmanlarını aksatmıyor.

HASAN ALİ YİNE ANTRENMANDA

Yorucu bir sezonun ardından A Milli Takım'a giden Hasan Ali Kaldırım, henüz Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampına katılmadı. 12 Temmuz'da sarı-lacivertli ekiple çalışmarala başlayacak olan deneyimli sol bek, şimdiden işi sıkı tutuyor.

Tatilde olmasına karşın dur durak bilmeyen milli futbolcu, hemen hemen her yerde antrenmanlarını sürdürüyor. Özel hocalar eşliğinde özellikle kuvvet antrenmanları yaptığı gözlenen Hasan Ali, paylaştığı video ve fotoğraflarla da takipçilerini de ihmal etmiyor.

29 yaşındaki futbolcu bugün de çalışmalarına devam etti ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Hasan Ali'nin muz yerken çekilmiş bir fotoğrafı da dikkat çekti.

Hasan Ali, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muz yerken ekranlara yansımış ve bu kare uzun süre konuşulmuştu.

Öte yandan tecrübeli oyuncunun yükselen performansı akıllara daha önceki bir röportajında, "Türkiye'nin en iyi sol beki benim" sözlerini getirdi.