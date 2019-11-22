Hasan Ali ile Ozan, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, sezon sonu kontratları bitecek Hasan Ali ve Ozan Tufan'la masaya oturdu ancak ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Fenerbahçe, yeni sözleşme yapacağı oyunculara maksimum 2 milyon euro maaş vermeyi hedefliyor. Yönetim, bu politika çerçevesinde Ozan Tufan'la Hasan Ali Kaldırım'a 1 ila 1.5 milyon euro bandından yıllık maaş önerdi.

Ancak iki milli futbolcu da bu teklifi geri çevirdi.

OZAN UZUN KONTRAT İSTİYOR

Son dönemde büyük çıkış yakalayan, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan, daha iyi bir maaş ve uzun kontrat istiyor. Fenerbahçe'nin önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen milli futbolcunun en az 4 yıllık öneri beklediği öğrenildi.

İki oyuncunun menajerleriyle önümüzdeki günlerde ikinci bir görüşme daha yapılacak.

Fenerbahçe, önümüzdeki senelerde düşürülmesi planlanan yabancı kontenjanından dolayı yerli oyuncularla şimdeden sözleşme uzatmak istiyor.