Ensonhaber.com'a dön

Hasan Ali ile Ozan, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, Fenerbahçe'den gelen yeni kontrat teklifini reddetti. İki isim de daha yüksek maaş istiyor.

| Haber Merkezi
Hasan Ali ile Ozan, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi
Yorum Yap

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, sezon sonu kontratları bitecek Hasan Ali ve Ozan Tufan'la masaya oturdu ancak ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Fenerbahçe, yeni sözleşme yapacağı oyunculara maksimum 2 milyon euro maaş vermeyi hedefliyor. Yönetim, bu politika çerçevesinde Ozan Tufan'la Hasan Ali Kaldırım'a 1 ila 1.5 milyon euro bandından yıllık maaş önerdi.

Ancak iki milli futbolcu da bu teklifi geri çevirdi.

OZAN UZUN KONTRAT İSTİYOR

Son dönemde büyük çıkış yakalayan, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan, daha iyi bir maaş ve uzun kontrat istiyor. Fenerbahçe'nin önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen milli futbolcunun en az 4 yıllık öneri beklediği öğrenildi.

İki oyuncunun menajerleriyle önümüzdeki günlerde ikinci bir görüşme daha yapılacak.

Fenerbahçe, önümüzdeki senelerde düşürülmesi planlanan yabancı kontenjanından dolayı yerli oyuncularla şimdeden sözleşme uzatmak istiyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM