Hasan Ali Kaldırım: Boşu boşuna gol yedik

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.

BOŞU BOŞUNA GOL YEDİK

90+1. dakikada yedikleri gole sinirlendiklerini belirten Hasan Ali, "Kazandık, mutluyuz ama son dakikalarda gelen gol sonrasında boşu boşuna gol yemiş olduk. Bu bizi biraz sinirlendirdi, uzun zamandır gol yemiyorduk." dedi.

DEPLASMANDA DAHA İYİ OYNUYORUZ

Sivas'ın zorlu bir deplasman olduğunu vurgulayan Hasan Ali, "Önümüzdeki takımların hepsi burada puan kaybetti, zor bir deplasman. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz, öyle de bir gerçek var. 2-0'dan sonra birkaç %100'lük pozisyona girdik, golü bulsak, maç kopacak." diye konuştu.