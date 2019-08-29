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Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığında son durum

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık durumu netlik kazandı. Bayern Münih'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan milli futbolcu, özel programla çalışmalara başladı.

| Haber Merkezi
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığında son durum
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, topsuz çalışmalara başladı.

3 HAFTA ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞACAK

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Başakşehir karşılaşması sonrası takıma verilen iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen tecrübeli oyuncu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Salonda ayağını hiç kullanmadan çalışan Hasan Ali, en az 3 hafta özel program dahilinde hazırlıklarına devam edecek.

Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih ile yaptığı özel maçta sakatlanmıştı.

HASAN ALİ!'DEN ÖZLEDİM PAYLAŞIMI

Öte yandan tesislerde çalışmalarını sürdüren Hasan Ali, sarı-lacivertli taraftarlara Instagram hesabından mesaj verdi. 

Özel çalışmaları esnasında Instagram'dan hikaye atan Hasan Ali, paylaşımına "Özledim" notunu düştü.

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