Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığında son durum

Fransız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun Falcao'yu Galatasaray'a göndermeye ikna olduğunu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını yazdı.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Fenerbahçe'nin teklifinin yetersiz olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "Yine de transfer sezonunun sonunu bekleyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Marsilya'dan olaylı ayrılan Fransız ismin, eski sevgilisi Pamela Anderson'ı da dövdüğü iddia ediliyor.

1 Adil Rami: Pamela'yı dövmedim Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Marsilya'dan olaylı ayrılan Fransız ismin, eski sevgilisi Pamela Anderson'ı da dövdüğü iddia ediliyor.

2 Galatasaraylı editörümüzün seçtiği grup Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, bu akşam çekilecek kurayla belli olacak. Sarı-kırmızılı takımı zorlu takımlar bekliyor.

3 Mehmet Ekici takımdan gönderiliyor Ersun Yanal, yaşadığı sakatlıklardan ötürü bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Mehmet Ekici'nin biletini kesti.

4 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak

5 Fenerbahçe, Schick'i kiralamak istiyor Fenerbahçe, Roma'nın Çekyalı golcüsü Patrik Schick'e teklif yaptı. İtalyan ekibi, takımda düşünmediği oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

6 Monaco, Falcao'nun gidişine onay verdi Fransız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun Falcao'yu Galatasaray'a göndermeye ikna olduğunu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını yazdı.

7 Ricardo Quaresma Kasımpaşa'da Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ricardo Quaresma, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.

8 Quaresma, Beşiktaş'tan 16 milyon TL alacak 2 Eylül'e kadar kulüp bulamaması durumunda kadro dışı kalacak olan Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor. Portekizli yıldızın takımdan ayrılması, siyah-beyazlı yönetime pahalıya mal olacak gibi gözüküyor.

9 Andre Villas Boas: Fenerbahçe'yi reddettik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Fenerbahçe'nin teklifinin yetersiz olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "Yine de transfer sezonunun sonunu bekleyeceğiz" dedi.