Ensonhaber.com'a dön

Hasan Ali Kaldırım derbide kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 45. dakikada Diagne'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hasan Ali Kaldırım derbide kırmızı kart gördü
Yorum Yap

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

VAR İNCELEMESİ SONRASI HASAN ALİ ATILDI

Karşılaşmanın 45. dakikasında Semih'in savunma arkasına gönderdiği topta Diagne hareketlendi. Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesi sonrası Senegalli golcü yerde kaldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Hakem Ali Palabıyık ilk önce deneyimli sol beke sarı kart gösterdi. Galatasaraylı oyuncuların itirazı sonrasında VAR'dan pozisyonun tekrarını izleyen Palabıyık, Hasan Ali Kaldırım'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM