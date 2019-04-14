Hasan Ali Kaldırım derbide kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
VAR İNCELEMESİ SONRASI HASAN ALİ ATILDI
Karşılaşmanın 45. dakikasında Semih'in savunma arkasına gönderdiği topta Diagne hareketlendi. Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesi sonrası Senegalli golcü yerde kaldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Hakem Ali Palabıyık ilk önce deneyimli sol beke sarı kart gösterdi. Galatasaraylı oyuncuların itirazı sonrasında VAR'dan pozisyonun tekrarını izleyen Palabıyık, Hasan Ali Kaldırım'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)