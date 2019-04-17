Hasan Ali Kaldırım: Diagne'ye dokunmadım

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarından biri de Hasan Ali ile Diagne arasında yaşandı.

27 yaşındaki golcü futbolcuyu düşürdüğü için kırmızı kart gören deneyimli sol bek, Diagne'ye dokunmadığını belirtti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

DİAGNE BANA TAKILDI DÜŞTÜ

Diagne'yle girdiği ikili mücadele sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atılan Hasan Ali, "Ben Diagne'ye dokunmadım, yanından koşup önüne geçmek isterken o bana dokundu ve takılıp düştü. Kırmızı kart görünce şok oldum." dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Sarı-lacivertli ekibin en formda isimlerinden biri olan Hasan Ali, bir süre formasından uzak kalacak.