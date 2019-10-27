Hasan Ali Kaldırım E-spor'a el attı

Bilindiği üzere son yıllarda espor alanında büyük atılımlar yapılıyor.

Birçok dünyaca ünlü spor kulübü futbol dışındaki branşlara bir yenisini daha ekleyerek, espor takımı kuruyor.

FUTBOLDAN SONRA ESPOR'A DA EL ATTI

Pazar payı, geliri ve popüleritesi çok yüksek olan bu yeni branşa Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım da kayıtsız kalmadı.

29 yaşındaki milli sol bek, kendi isminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan "hak3esports" adlı bir espor takımı kurduğunu duyurdu.

Takım için resmi Instagram sayfası açılırken yapılan paylaşımda "Coming soon" (Yakında geliyor) ifadelerine yer verildi.