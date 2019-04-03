Hasan Ali Kaldırım: Hepimiz Galatasaray maçını bekliyoruz

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaklatıkça futbolculardan da önemli açıklamalar yapılıyor.

7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve artık kaptanlık pazubandını takan Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisini kazanmak istediklerini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, kötü bir sezon geçirdikleri için taraftarlarının bu maçı beklediklerini bildiğini dile getirdi.

20 SENEDİR kKAYBETMİYORUZ

Ajansspor'a konuşan Hasan Ali'nin açıklamaları şu şekilde

"Taraftarımızın gözündeki Galatasaray maçlarının önemini biliyoruz. Birkaç ay öncesine baktığımızda deplasmandaki maçın da nereden nereye geldiğini çok iyi hatırlıyorum. Onun için taraftarlarımızın bizi inanılmaz destekleyeceğini şimdiden çok iyi biliyorum. Etrafımızda tüm arkadaşlarımız, ailelerimiz bütün sene bu maçı bekliyor. Biz önemini ve taraftarımızın bu maçı nasıl heyecanla beklediğini çok iyi biliyoruz."





"Benim 7. senem, 7 senedir Kadıköy'de, daha doğrusu 20 senedir Kadıköy'de kaybetmedik. İnşallah bu devam eder. kazanmak istiyoruz. Güzel bir oyunla taraftarımıza belki tarihindeki en kötü sezonda derbide ayrı bir mutluluk yaşatırız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. İyi çalışıyoruz. Bu ara da bize iyi geldi ve iyi yüklendik. İnşallah o gün onların istediği gibi bir performans sergileriz."