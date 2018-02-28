Hasan Ali Kaldırım ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynanan son maçta sakatlığı tekrarlayan İsmail Köybaşı'nın perşembe akşamı oynayamayacağı kesinleşti.
Kasığından sakatlığı bulunan İsmail'in Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da oynaması zor görünüyor. Bu durumda sol bekte iki maçta da Hasan Ali Kaldırım görev yapacak.
Sarı kart cezası nedeniyle son maçta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen milli futbolcu ligdeki cezasını da tamamladı ve Akhisarspor maçı öncesinde sarı kartlarını sıfırladı. Hasan Ali Kaldırım, Spor Toto Süper Lig'de 3-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Hasan Ali o maçta 90 dakika sahada kalmıştı.