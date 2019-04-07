Hasan Ali Kaldırım: Kendimi 22 yaşında hissediyorum

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Hasan Ali, "3 puanı alamadık, niye alamadık, ortada. Gol pozisyonlarımız fazla, net pozisyonları yakaladık ama sezon genelinde devam ettiği gibi kaçırdık maalesef. Orta sahada kaybettiğimiz bir top sonrasında defansın arkasına atılan bir topu süratli oyuncuları iyi değerlendirdi. Biliyorduk, maç öncesinde de konuştuk ama önüne geçemiyorsunuz" dedi.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Galatasaray maçına odaklandıklarını söyleyen sol bek, "Bugün en iyi oyunlarımızdan birini oynadık ama tek hatamız o. Sezon genelinde bunu üzerimizden atamadık. Üzgünüz, haftaya çok önemli bir maç oynayacağız, ona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"22 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Çok iyi hazırlandığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Kendim hakkımda ne desem, bilmiyorum. Takım kazanamayınca benim golümün bir anlamı yok. Çok çalışıyorum, kendime iyi bakıyorum, bireysel antrenmanlar yapıyorum. 29 yaşındayım ama 22-23 yaşında gibi hissediyorum vücut olarak" diye konuştu.