Hasan Ali Kaldırım: Koray için oynadık

Fenerbahçe kaptanı maç sonrasında Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Koray için oynadık diyen Hasan Ali, “Ailesi de maçtan sonra soyunma odasına geldi. Duygusal bir andı, Koray Şener'in mekanı cennet olsun. Ailesine ve taraftarlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Ardından maçı değerlendiren milli yıldız, “Kötü sonuçlar aldık, taraftarımızı üzdük ama son iki haftadır daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Birlikte oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Maçtan önce Anderlecht'i yenmemiz halinde gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Kazandık ve önemli bir avantaj elde ettik. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik. İki maç kaldı ve her şey tamamen bizim elimizde. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik” dedi.

Pazar günü ligde Alanyaspor ile oynayacağımız maçla ilgili de kaptan, “Ligde istediğimiz sonuçları alamadık, pazar günü Alanyaspor'u yenerek milli maç arasına galibiyetle girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.