Hasan Ali Kaldırım sahalara dönüyor

Fenerbahçe'ye Dirar'dan kötü, Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Kaldırım'ın ayak tabanındaki zarların birinde yırtık olduğu açıklanmıştı.

Aylardır formasından uzak kalan tecrübeli sol bek, bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

Galatasaray derbisinin son anlarında sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, tabanlıktan rahatsız olmuş ve farklı bir tabanlık yaptırmak için ABD'nin yolunu tutmuştu. Hasan Ali'nin milli aranın ardından sahalara geri döneceği öğrenildi.

ŞİMDİ DE DİRAR 1 AY YOK

Sezon başından beri yaşadığı fıtık sıkıntısı nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Dirar ise, Hasan Ali'den gelen iyi haber üzerine ameliyat olma kararı aldı. Milli arada bıçak altına yatacak olan Faslı futbolcu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.