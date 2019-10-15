Hasan Ali Kaldırım sahalara dönüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de 8. haftada Denizlispor deplasmanında kritik bir maça çıkacak.

Antalyaspor yenilgisini telafi etmeye çalışacak sarı-lacivertliler, en büyük gündem sol bek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın en fazla kafa yorduğu konu olan sol bek için güzel haberler gelmeye başladı.

Sezon başında AUDI Cup’ta sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, formasını geri almak için hazır hale geliyor. Tecrübeli sol bek 2 gündür yapılan idmanların tamamında takımla beraber yer aldı.

Galatasaray maçında uzatmalarda oyuna giren tecrübeli futbolcunun Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.