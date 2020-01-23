Hasan Ali Kaldırım: Takımdan ayrı olmak işkence gibi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle en az 2 maç daha oynaması beklenmeyen Hasan Ali Kaldırım sezonun geride kalanının tamamında forma giymek istiyor.

Sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar ile düzenli olarak forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, 2 hafta sonra Alanyaspor maçıyla beraber sahalara dönmeye hazırlanıyor.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Takımdan uzak kalmasının kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Hasan Ali Kaldırım, "En kritik süreçte takımdan ayrı olmak işkence gibi, kısa bir süre sonra takıma dönerek şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.