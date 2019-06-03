Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Hasan Ali Kaldırım Premier Lig ekiplerinden West Ham United'in radarına takıldı.

Özellikle saha içindeki mücadeleci ve hırslı yapısı ile İngiliz ekibinin aklını çelen Fenerbahçeli sol bek için West Ham United kapıyı çalacak.

MENAJERLER GÖRÜŞME YAPTI

İngiliz ekibi, transfer için Hasan Ali'nin menajeriyle temas kurdu.

BBC'ye konuşan menajeri, Hasan Ali'nin İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi. 29 yaşındaki Fenerbahçe'nin sol bekinin sözleşmesinde "5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Hasan Ali'nin ismi 2017 yılında da Doğu Londra kulübü West Ham ile anılmıştı.

YANLIŞ GÖRSEL KULLANILDI

BBC her ne kadar Fenerbahçeli Hasan Ali'nin West Ham'ın takibinde olduğunu duyursa da, haberde yanlış görsel kullandı. İngiliz basını, Mehmet Ekici'yi Hasan Ali sandı.

Hasan Ali, Mehmet Ekici ve Alper Potuk, daha önce de imajları nedeniyle sosyal medyada pek çok kez gündeme gelmişti.