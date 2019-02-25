Hasan Ali Kaldırım'dan mükemmel gol

Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri kısa sürede tükendi. Bunun üzerine Hataysporlu taraftarlar da yönetime tepki gösterdi.

Bu sezon şimdiye kadar 10 gol atıp 12 de asist yapan Edin Visca, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Boşnak futbolcuyu Schalke ve Wolfsburg'un istediği öğrenildi.

Fransa'da Paris Saint-Germain, İtalya'da Juventus rakipleriyle arasını açtı. Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da ise şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a konuk olduğu maçta Hasan Ali Kaldırım mükemmel bir gole imza attı. Bu golle sarı-lacivertliler 3-0'dan mücadeleyi 3-3'e getirdi.

Fenerbahçe derbilerdeki başarısını sürdürüyor. Ligin ilk yarısında Galatasaray deplasmanında 2-0'dan geri dönen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı da 3-0 geri düşmesine rağmen yenilmedi.

1 Nefes kesen derbi berabere bitti Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 3-0'dan geri döndü, deplasmandan 1 puan çıkardı.

2 Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörü de zafer planını belirledi.

3 Yozgatsporlu Esosa'dan muazzam gol Esosa, Yozgatspor 1959'un Ünyespor ile yaptığı karşılaşmada attığı harika golle izleyenleri mest etti.

4 GS TV spikerleri golü stattaki sesten anladı Galatasaray'ın Akhisarspor'u konuk ettiği maçı GS TV'de canlı yayında anlatan spikerler, Mitroglou'nun attığı golü stattan gelen sesle anladı.

5 Mitroglou Yunanistan'da manşetlerde Son dakikada Akhisarspor'u yıkan Mitroglou'nun bu golü, Yunan basınında da geniş yer buldu.

6 Visca Bundesliga'ya transfer oluyor Bu sezon şimdiye kadar 10 gol atıp 12 de asist yapan Edin Visca, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Boşnak futbolcuyu Schalke ve Wolfsburg'un istediği öğrenildi.

7 Eski futbolcuların derbi yorumu Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan eski futbolcular, dev derbi öncesi tahminde bulundu. Nihat Kahveci, "Herkes Beşiktaş favori diyor ancak esas olan sahadaki performanstır" dedi.

8 Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız Derbi öncesi beraber canlı yayına çıkan Fikret Orman ile Ali Koç iddialı açıklamalar yaptı. İki Başkan da maçı kazanacaklarını ifade etti.

9 Derbi öncesinde zeminin son durumu Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesinde Vodafone Park'ın zemini temiz. Derbi saatinde de kar yağışı beklenmiyor.