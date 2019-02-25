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Hasan Ali Kaldırım'dan mükemmel gol

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a konuk olduğu maçta Hasan Ali Kaldırım mükemmel bir gole imza attı. Bu golle sarı-lacivertliler 3-0'dan mücadeleyi 3-3'e getirdi.

Hasan Ali Kaldırım'dan mükemmel gol
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede sarı-lacivertli ekibin sol beki Hasan Ali Kaldırım harika bir gol attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

CEZA SAHASI DIŞINDAN 90'A VURDU

Karşılaşmanın 3-2 Beşiktaş üstünlüğüyle devam ettiği bölümde sahneye Hasan Ali Kaldırım çıktı.

66. dakikada ceza sahası dışında Valbuena'nın pasında topla buluşan milli sol bek, güzel bir vuruşla topu tam 90'a gönderdi. Fenerbahçe bu golle ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçı 3-3'e getirdi.

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