Hasan Ali Kaldırım'dan 'sol ayağım burada' mesajı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçta bir gol atan Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SOL AYAĞIM BURADA

Beşiktaş'a attığı golü anlatan Hasan Ali Kaldırım, "Beşiktaş'a attığım gol güzel bir gol olmuş, Kadıköy'de oynanan maçta da kaleyi çok denedim. Bizim için çok önemli bir goldü. Golden sonra sol ayağım burada, ben buradayım mesajı vermek istedim" dedi.

Beşiktaş karşısında galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Hasan Ali, "Maça iyi başladık, Beşiktaş bizi baskı altına aldı. İkinci yarıya daha iyi başladık, kendimize inandık ve iyi bir futbol oynadık. 3-3'ten sonra net pozisyonlarımız var, galibiyeti kaçıran taraf biziz" şeklinde konuştu.