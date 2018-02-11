Hasan Ali: Önemli olan 3 puan almaktı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın ardından Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN ALMAKTI

Hasan Ali Kaldırım, maç sonunda galibiyetin şifresini yaptıkları pres olarak açıkladı

Hasan Ali alınan 3 puanın önemini anlatırken, ''Şampiyonlukta direk rakibimize karşı kendi sahasında aldığımız 3 puanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem moral hem özgüven açısından bize güç vereceğini düşünüyorum. Maça istediğimiz gibi önde basarak başladık. Hata da yaptılar. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek belki erken de kopabilirdi. Bizim için önemli olan 3 puan almaktı. İkinci yarı da önemli gol pozisyonlarına da girdik. Rakibe de çok gol pozisyonu vermedik. Gelecek haftalar için çok önemli bu 3 puan. Bundan sonra sonuna kadar götüreceğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

3 puanın şifresini açıklayan Hasan Ali ''Hazırlanmak için çok zaman yoktu. Kupa maçı vardı hafta arasında. Rakibi videolarla analiz ettik. Maçın kilidi baskıydı. Tahmin ediyorum bugün en fazla koştuğumuz maç olmuştur ama bunu yapmasaydık burada bu kadar kolay 3 puan alamazdık'' dedi.