Hasan Ali: Şampiyonluğa inanıyoruz

Uzun süren sakatlık dönemini atlattıktan sonra hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'daki formasına kavuşan Hasan Ali Kaldırım, şampiyonluk yarışına dair önemli açıklamalar yaptı.

"ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYECEĞİZ"

Bu sezon ekip olarak şampiyon olacaklarına inandıklarını ve ligin en iyi takımı olduklarını dile getiren Hasan Ali, şöyle konuştu: "Hazırlık döneminin ardından yaşadığım sakatlık sonrası formamdan ve takımımın ortaya koyduğu şampiyonluk yarışından bir süre uzak kalmıştım ama son haftalarda üzerine koyarak form tutmaya başladım. Sağlık ekibimize de destekleri için teşekkür ediyorum.

Son maçımızdaki istisnai durumu saymazsak, takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Şampiyonluğu çok özleyen bir takım, bir camia var. Kalan maçlarımızda maksimum puanla ilk yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz. Futbolda bazen oyun kadar inanmışlık, birlik beraberlik de şampiyonluk için çok önemlidir. Yakaladığımız uyum, takımdaşlık üst seviyede. Tüm takım arkadaşlarım özverili bir şekilde Fenerbahçemizin başarısı için çalışıyoruz. Bu yolda taraftarlarımızın desteği bizim için önemli, onlarla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz."