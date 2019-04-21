Hasan Ali'nin eşi Saynur Öztürk Yunan fenomenle görüldü

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk gündeme geldi.
Saynur Öztürk'ün Panayiotis Karagianis ile görüntüleri - VİDEO
SAYNUR ÖZTÜRK YUNAN FENOMENLE BİRLİKTE
Başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, 2016 yılında Saynur Öztürk ile Dünya evine girmişti.
Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün Yunanistan Instagram fenomeni Panayiotis Karagianis ile tatil görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.
CANER-ASENA OLAYI AKILLARA GELDİ
Daha önce Fenerbahçe forması giydiği dönemlerde benzer bir olay Caner Erkin'in başına da gelmişti.
Caner'in eşi Asena Atalay, bir alışveriş merkezinde Berkay'la birlikte görüntülenmiş sonrasında ise çift ayrılık kararı almıştı.
Hasan Ali'nin eşi Saynur Öztürk'ün gündeme gelen bu haberine, sosyal medyada Caner Erkin olayı benzetilmesi yapıldı.